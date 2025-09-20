JEP 2025 LYCÉE JEAN MERMOZ Béziers

Déambulations libres et visités guidées sont proposées afin de (re)découvrir cet établissement différemment avec une approche culturelle, artistique et architecturale.

Le lycée Jean Mermoz, construit entre 1956 et 1959, est classé au titre des Monuments historiques depuis 2002. Caractéristique de l’architecture du XXe siècle, avec des fenêtres bandeau, des brise-soleil, des murs de verre, pilotis, etc.il est le fruit d’une collaboration entre Pierre Jeanneret, architecte et cousine du grand Le Corbusier, Dominique Escorsa, architecte de Béziers, Jean Prouvé, ferronnier constructeur, Charlotte Perriand, architecte d’intérieur, designer, tous trois ayant été inspiré par l’œuvre du Corbusier.

English :

Free wanderings and guided tours are offered to (re)discover this establishment in a different way, with a cultural, artistic and architectural approach.

German :

Freie Spaziergänge und geführte Besichtigungen werden angeboten, um diese Einrichtung mit einem kulturellen, künstlerischen und architektonischen Ansatz anders (wieder) zu entdecken.

Italiano :

Vengono proposte passeggiate gratuite e visite guidate per (ri)scoprire questa struttura in modo diverso, con un approccio culturale, artistico e architettonico.

Espanol :

Se ofrecen paseos gratuitos y visitas guiadas para (re)descubrir este establecimiento de una forma diferente, con un enfoque cultural, artístico y arquitectónico.

