JEP 2025 Maison de la Batellerie Maison de la Batellerie Le Veurdre

Maison de la Batellerie 3-5 rue du Trou Gandou Le Veurdre Allier
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
Visite commentée de l’exposition permanente. Au temps où l’Allier portait bateaux sur
l’ancienne marine d’Allier en Bourbonnais, ses embarcations, ses mariniers, ses charpentiers
en bateaux.
Maison de la Batellerie 3-5 rue du Trou Gandou Le Veurdre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 02 49 89 lachavannee@orange.fr
English :
Guided tour of the permanent exhibition. In the days when the Allier carried boats
the old Allier navy in Bourbonnais, its boats, bargemen and shipwrights
boat builders.
German :
Kommentierte Besichtigung der Dauerausstellung. Zu Zeiten, als der Allier noch Schiffe trug
die alte Marine des Allier im Bourbonnais, ihre Boote, Schiffer und Zimmerleute
in Booten.
Italiano :
Visita guidata alla mostra permanente. Ai tempi in cui l’Allier trasportava barche
l’antica marina dell’Allier a Bourbonnais, le sue barche, i suoi chiattai, i suoi costruttori di barche
costruttori di barche.
Espanol :
Visita guiada a la exposición permanente. En los tiempos en que el Allier transportaba barcos
la antigua marina del Allier en Bourbonnais, sus barcos, sus barqueros, sus constructores de barcos
constructores de barcos.
