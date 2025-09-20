JEP 2025 Maison de la Batellerie Maison de la Batellerie Le Veurdre

Maison de la Batellerie 3-5 rue du Trou Gandou Le Veurdre Allier

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Visite commentée de l’exposition permanente. Au temps où l’Allier portait bateaux sur

l’ancienne marine d’Allier en Bourbonnais, ses embarcations, ses mariniers, ses charpentiers

en bateaux.

Maison de la Batellerie 3-5 rue du Trou Gandou Le Veurdre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 02 49 89 lachavannee@orange.fr

English :

Guided tour of the permanent exhibition. In the days when the Allier carried boats

the old Allier navy in Bourbonnais, its boats, bargemen and shipwrights

boat builders.

German :

Kommentierte Besichtigung der Dauerausstellung. Zu Zeiten, als der Allier noch Schiffe trug

die alte Marine des Allier im Bourbonnais, ihre Boote, Schiffer und Zimmerleute

in Booten.

Italiano :

Visita guidata alla mostra permanente. Ai tempi in cui l’Allier trasportava barche

l’antica marina dell’Allier a Bourbonnais, le sue barche, i suoi chiattai, i suoi costruttori di barche

costruttori di barche.

Espanol :

Visita guiada a la exposición permanente. En los tiempos en que el Allier transportaba barcos

la antigua marina del Allier en Bourbonnais, sus barcos, sus barqueros, sus constructores de barcos

constructores de barcos.

