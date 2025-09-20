JEP 2025 Maison des Métiers d’Art et du Design, exposition Objets sublimés. Fauteuils, chaises, tabourets Maison des Métiers d’Arts et du Design Moulins

Maison des Métiers d’Arts et du Design 23 cours Anatole France Moulins Allier

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Visite libre. La chaise, objet du quotidien, est un exercice incontournable pour les designers. À travers les créations de designers internationaux, d’artisans d’art et d’étudiants, la Maison des Métiers d’Art et du Design propose un aperçu

Maison des Métiers d’Arts et du Design 23 cours Anatole France Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 83 34 12

English :

Open house. The chair, an everyday object, is an essential exercise for designers. Through the creations of international designers, craftsmen and students, the Maison des Métiers d?Art et du Design offers a glimpse into the world of the chair

German :

Besuchen Sie uns auf eigene Faust. Der Stuhl, ein Alltagsgegenstand, ist eine unumgängliche Übung für Designer. Anhand der Kreationen von internationalen Designern, Kunsthandwerkern und Studenten bietet das Maison des Métiers d’Art et du Design einen Überblick über

Italiano :

Aperto al pubblico. La sedia, oggetto di uso quotidiano, è un esercizio essenziale per i designer. Attraverso le creazioni di designer, artigiani e studenti internazionali, la Maison des Métiers d’Art et du Design offre uno sguardo sul mondo della sedia

Espanol :

Abierto al público. La silla, objeto cotidiano, es un ejercicio esencial para los diseñadores. A través de las creaciones de diseñadores, artesanos y estudiantes internacionales, la Maison des Métiers d’Art et du Design ofrece una mirada al mundo de la silla

