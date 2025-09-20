JEP 2025 MAISON DES VINS DE LIMOUX Limoux
11a Allée des Marronniers Limoux Aude
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 13:00:00
2025-09-20
Parcours oenotouristique pour découvrir les vins de Limoux, accessible aux enfants.
Entrée libre et gratuite Dégustation 3 €.
Possibilité de dégustation 100 % Mauzac, le cépage patrimoine
11a Allée des Marronniers Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 30 07 70 00
English :
A wine tour for children to discover the wines of Limoux.
Free admission 3? tasting.
Possibility of tasting 100% Mauzac, the heritage grape variety
German :
Weintouristischer Rundgang zur Entdeckung der Weine von Limoux, auch für Kinder geeignet.
Eintritt frei und kostenlos Weinprobe 3 ?
Möglichkeit der Verkostung 100 % Mauzac, die Rebsorte Erbe
Italiano :
Un percorso enoturistico alla scoperta dei vini del Limoux, accessibile ai bambini.
Ingresso libero 3 degustazioni.
Possibilità di degustare il 100% di Mauzac, il vitigno patrimonio della regione
Espanol :
Un recorrido enoturístico para descubrir los vinos de Limoux, accesible a los niños.
Entrada gratuita degustación de 3?
Posibilidad de degustar 100% Mauzac, la variedad de uva patrimonio
