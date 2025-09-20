JEP 2025 Maison du Doyenné Maison du Doyenné Moulins

Maison du Doyenné 26 rue François Péron Moulins Allier

Visite libre de la cour intérieure. La façade sur cour de cet hôtel particulier classé Monument historique, non visible de la rue, montre une étonnante architecture de style gothique flamboyant, érigée à la fin du XVᵉ siècle.

Maison du Doyenné 26 rue François Péron Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 02 65 librairie.devaux@wanadoo.fr

English :

Self-guided tour of the courtyard. The courtyard facade of this listed mansion, not visible from the street, features astonishing late 15th-century flamboyant Gothic architecture.

German :

Freie Besichtigung des Innenhofs. Die Fassade dieses denkmalgeschützten Herrenhauses ist von der Straße aus nicht sichtbar und zeigt eine erstaunliche Architektur im Stil der Flamboyant-Gotik, die Ende des 15.

Italiano :

Visita autoguidata del cortile. La facciata del cortile di questo palazzo privato classificato, non visibile dalla strada, è un esempio di architettura gotica fiammeggiante, costruita alla fine del XV secolo.

Espanol :

Visita autoguiada del patio. La fachada del patio de esta mansión privada catalogada, no visible desde la calle, es un sorprendente ejemplo de arquitectura gótica flamígera, construida a finales del siglo XV.

