JEP 2025 MAISON JULLIAN Béziers

1 chemin de halage du Port Neuf Béziers Hérault

Petit château néo-mauresque construit vers 1890, ouvert exceptionnellement avec visite guidée et pause gourmande dans un jardin à l’anglaise sous arbres centenaires.

Cette folie , petit château construit vers 1890 à la demande de Martien Jullian, illustre parfaitement la villa d’industriel liée à son lieu de production. Sa salle de billard est un rare exemple d’architecture néo-mauresque à Béziers. Les propriétaires actuels, Candy et Charles, ouvrent exceptionnellement leurs portes pour faire revivre l’époque prospère de Béziers. Une visite guidée plonge dans ce passé riche, avec la possibilité de profiter d’une pause gourmande dans le jardin à l’anglaise, sous des arbres centenaires, préparée par un chef local. .

English :

Small neo-Moorish château built around 1890, exceptionally open for a guided tour and gourmet break in an English-style garden under century-old trees.

German :

Kleines neomaurisches Schloss, das um 1890 erbaut wurde. Ausnahmsweise geöffnet mit Führung und Gourmetpause in einem englischen Garten unter hundertjährigen Bäumen.

Italiano :

Un piccolo castello neo-moresco costruito intorno al 1890, eccezionalmente aperto per una visita guidata e una pausa gastronomica in un giardino all’inglese sotto alberi secolari.

Espanol :

Pequeño castillo neomorisco construido hacia 1890, abierto excepcionalmente para una visita guiada y una pausa gastronómica en un jardín a la inglesa bajo árboles centenarios.

