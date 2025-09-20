JEP 2025 Manufacture Royale Saint Jean Aubusson

Avenue des Lissiers Aubusson Creuse

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-20

Ecomusée La visite de la dernière Manufacture Royale, permet de découvrir les différents ateliers de tissage de tapis et de tapisseries, de peinture, de teinture ainsi que les magasins de laines et ainsi de bien comprendre les processus de fabrication. .

Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 52 71 22

