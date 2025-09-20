JEP 2025 Marché hebdomadaire aux saveurs du Ventoux Parking du Cours Aubignan

JEP 2025 Marché hebdomadaire aux saveurs du Ventoux Parking du Cours Aubignan samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 Marché hebdomadaire aux saveurs du Ventoux

Parking du Cours Avenue Frédéric Mistral Aubignan Vaucluse

Début : 2025-09-20 08:00:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

2025-09-20

À l’occasion des journées du patrimoine, la ville d’Aubignan étoffe son marché hebdomadaire du samedi matin pour faire la part belle au patrimoine culinaire et aux saveurs du Ventoux.

Parking du Cours Avenue Frédéric Mistral Aubignan 84810 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 62 61 14 mairie@aubignan.fr

English :

To mark Heritage Days, the town of Aubignan is expanding its weekly Saturday morning market to showcase the culinary heritage and flavors of the Ventoux region.

German :

Anlässlich der Tage des Kulturerbes erweitert die Stadt Aubignan ihren Wochenmarkt am Samstagmorgen, um das kulinarische Erbe und die Aromen des Ventoux zu präsentieren.

Italiano :

In concomitanza con le Giornate del Patrimonio, Aubignan sta ampliando il suo mercato settimanale del sabato mattina per presentare il patrimonio culinario e i sapori della regione del Ventoux.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas del Patrimonio, Aubignan amplía su mercado semanal de los sábados por la mañana para dar a conocer el patrimonio culinario y los sabores de la región del Ventoux.

