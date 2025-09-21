JEP 2025 MAS-SAINTES-PUELLES Mas-Saintes-Puelles
Début : 2025-09-21
Pour cette édition des Journées Européennes du Patrimoine, les associations locales vous proposent un programme riche en découvertes, samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025
Visite de la poterie Not à 10h par Jean-Pierre Not. Rendez-vous directement à la poterie, au bord du Canal, au niveau de l’écluse de la Méditerranée.
Visite libre de l’église de 15h à 18h en présence des membres de l’association Histoire et Patrimoine.
Concert Maestria du Trio TRIOLEZ à la salle des fêtes dès 18h30, organisé par l’association Les Piège aux écrits. Retrouvez Olga Ducasse au violon, Olga Alefirenka au piano et Francis Tropini à la clarinette pour clôturer cette journée sur une note musicale !
Mas-Saintes-Puelles 11400 Aude Occitanie +33 6 74 06 70 18
English :
For this year’s European Heritage Days, local associations are offering a program full of discoveries on Saturday 20 and Sunday 21 September 2025
Visit of the Not pottery at 10am by Jean-Pierre Not. Meet directly at the pottery, on the banks of the Canal, at the Mediterranean lock.
Free tour of the church from 3 pm to 6 pm in the presence of members of the Histoire et Patrimoine association.
Maestria concert by Trio TRIOLEZ at the Salle des Fêtes from 6.30pm, organized by the association Les Piège aux écrits. Join Olga Ducasse on violin, Olga Alefirenka on piano and Francis Tropini on clarinet to close the day on a musical note!
German :
Für diese Ausgabe der Europäischen Tage des Denkmals bieten Ihnen die örtlichen Vereine am Samstag, den 20. und Sonntag, den 21. September 2025 ein Programm voller Entdeckungen:
Besichtigung der Töpferei Not um 10 Uhr durch Jean-Pierre Not. Treffpunkt direkt an der Töpferei am Kanalufer auf Höhe der Schleuse des Mittelmeers.
Freie Besichtigung der Kirche von 15.00 bis 18.00 Uhr in Anwesenheit von Mitgliedern des Vereins Geschichte und Kulturerbe.
Maestria-Konzert des Trios TRIOLEZ in der Festhalle ab 18:30 Uhr, organisiert vom Verein Les Piège aux écrits. Treffen Sie Olga Ducasse an der Violine, Olga Alefirenka am Klavier und Francis Tropini an der Klarinette, um diesen Tag musikalisch abzurunden!
Italiano :
Per le Giornate Europee del Patrimonio di quest’anno, le associazioni locali propongono un programma ricco di scoperte sabato 20 e domenica 21 settembre 2025:
Visita alla ceramica Not alle 10.00 a cura di Jean-Pierre Not. Appuntamento direttamente alla ceramica, sulle rive del Canale, presso la chiusa del Mediterraneo.
Visita gratuita della chiesa dalle 15.00 alle 18.00 in presenza dei membri dell’associazione Histoire et Patrimoine.
Concerto di Maestria del Trio TRIOLEZ nella Salle des Fêtes dalle 18.30, organizzato dall’associazione Les Piège aux écrits. Olga Ducasse al violino, Olga Alefirenka al pianoforte e Francis Tropini al clarinetto concluderanno musicalmente la giornata!
Espanol :
Para las Jornadas Europeas del Patrimonio de este año, las asociaciones locales proponen un programa repleto de descubrimientos el sábado 20 y el domingo 21 de septiembre de 2025
Visita a la alfarería Not a las 10 h por Jean-Pierre Not. Cita directamente en la alfarería, a orillas del Canal, junto a la esclusa del Mediterráneo.
Visita libre de la iglesia de 15:00 a 18:00 en presencia de miembros de la asociación Histoire et Patrimoine.
Concierto magistral del trío TRIOLEZ en la Sala de Fiestas a partir de las 18:30 h, organizado por la asociación Les Piège aux écrits. Olga Ducasse al violín, Olga Alefirenka al piano y Francis Tropini al clarinete pondrán el broche musical a la jornada
