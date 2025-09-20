JEP 2025 Médiathèque François Mitterrand Place de l’Échevinage Saintes

Place de l’Échevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes Charente-Maritime

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

A l’occasion des journées du patrimoine, découvrez l’art de la reliure et les autres animations à la médiathèque.

Place de l’Échevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 98 23 83

English :

On the occasion of Heritage Days, discover the art of bookbinding and other activities at the media library.

German :

Entdecken Sie anlässlich der Tage des offenen Denkmals die Kunst des Buchbindens und andere Veranstaltungen in der Mediathek.

Italiano :

Scoprite l’arte della rilegatura e altre attività presso la mediateca durante le Giornate del Patrimonio.

Espanol :

Descubra el arte de la encuadernación y otras actividades en la mediateca durante las Jornadas del Patrimonio.

