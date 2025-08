JEP 2025 MÉMOIRE JUIVE DE BÉZIERS Béziers

19 Place Pierre Sémard Béziers Hérault

Découvrez l’histoire de la communauté juive de Béziers au Moyen Âge lors d’une déambulation en costumes dans les anciens quartiers juifs. Visite libre et immersive.

Partez à la découverte de la communauté juive de Béziers telle qu’elle existait au Moyen Âge, à travers une visite semi-guidée en costumes d’époque.

Cette déambulation au cœur des anciens quartiers juifs — du porche de la rue du Soleil au parvis de la cathédrale Saint-Nazaire, en passant par la rue de la Petite Jérusalem — vous plongera dans un pan méconnu mais essentiel de l’histoire de la ville. .

English :

Discover the history of Béziers? Jewish community in the Middle Ages on a costumed stroll through the old Jewish quarters. Free, immersive tour.

German :

Entdecken Sie die Geschichte der jüdischen Gemeinde von Béziers im Mittelalter bei einem Spaziergang in Kostümen durch die ehemaligen Judenviertel. Freier und immersiver Rundgang.

Italiano :

Scoprite la storia della comunità ebraica di Béziers nel Medioevo con un tour in costume degli antichi quartieri ebraici. Visita gratuita e coinvolgente.

Espanol :

Descubra la historia de la comunidad judía de Béziers en la Edad Media durante una visita con disfraces por las antiguas juderías. Visita inmersiva y gratuita.

