JEP 2025 Micro-folie Micro folie Couzon

Le dispositif numérique Micro-Folie permet d’accéder librement et gratuitement à près de
3000 œuvres issues de 12 musées nationaux, regroupées en différentes collections
thématiques, parmi lesquelles la collection Maisons royales européennes
.
Micro folie 41 route de Saint Léopardin d’Augy Couzon 03160 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 66 20 86 couzon.mairie@wanadoo.fr
English :
The Micro-Folie digital system provides free access to almost
3,000 works from 12 national museums, grouped together in various thematic
collections, including the European Royal Houses collection
German :
Das digitale System Micro-Folie ermöglicht den freien und kostenlosen Zugang zu fast 100.000
3000 Kunstwerke aus 12 Nationalmuseen, die in verschiedenen Sammlungen zusammengefasst sind
thematische Sammlungen, darunter die Sammlung Europäische Königshäuser
Italiano :
Il sistema digitale Micro-Folie permette di accedere gratuitamente a quasi
3000 opere provenienti da 12 musei nazionali, raggruppate in diverse collezioni tematiche
collezioni, tra cui la collezione delle Case Reali Europee
Espanol :
El sistema digital Micro-Folie ofrece acceso gratuito a casi
3000 obras de 12 museos nacionales, agrupadas en diferentes colecciones temáticas
colecciones, incluida la colección de las Casas Reales Europeas
