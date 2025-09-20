JEP 2025 Micro-folie Micro folie Couzon

JEP 2025 Micro-folie Micro folie Couzon samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 Micro-folie

Micro folie 41 route de Saint Léopardin d’Augy Couzon Allier

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-20

Le dispositif numérique Micro-Folie permet d’accéder librement et gratuitement à près de

3000 œuvres issues de 12 musées nationaux, regroupées en différentes collections

thématiques, parmi lesquelles la collection Maisons royales européennes

Micro folie 41 route de Saint Léopardin d'Augy Couzon 03160 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

English :

The Micro-Folie digital system provides free access to almost

3,000 works from 12 national museums, grouped together in various thematic

collections, including the European Royal Houses collection

German :

Das digitale System Micro-Folie ermöglicht den freien und kostenlosen Zugang zu fast 100.000

3000 Kunstwerke aus 12 Nationalmuseen, die in verschiedenen Sammlungen zusammengefasst sind

thematische Sammlungen, darunter die Sammlung Europäische Königshäuser

Italiano :

Il sistema digitale Micro-Folie permette di accedere gratuitamente a quasi

3000 opere provenienti da 12 musei nazionali, raggruppate in diverse collezioni tematiche

collezioni, tra cui la collezione delle Case Reali Europee

Espanol :

El sistema digital Micro-Folie ofrece acceso gratuito a casi

3000 obras de 12 museos nacionales, agrupadas en diferentes colecciones temáticas

colecciones, incluida la colección de las Casas Reales Europeas

