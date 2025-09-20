JEP 2025 MICRO-FOLIE Limoux

Place du Général Leclerc Limoux Aude

Début : 2025-09-20 16:00:00

2025-09-20

Médiation autour de l’architecture pour les journées du Patrimoine

Place du Général Leclerc Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 49 04 02 61 microfolie@limoux.fr

English :

Architectural mediation for Heritage Days

German :

Architekturvermittlung für die Tage des Kulturerbes

Italiano :

Mediazione architettonica per le Giornate del Patrimonio

Espanol :

Mediación arquitectónica para las Jornadas de Patrimonio

