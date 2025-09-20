JEP 2025 MINES ET MÉMOIRE Salsigne

JEP 2025 MINES ET MÉMOIRE Salsigne samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 MINES ET MÉMOIRE

Salsigne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Vous qui passez nous voir lors des Journées du Patrimoine, nous mettrons tout en œuvre, à travers une exposition et des visites de sites, pour vous faire découvrir l’histoire architecturale, aurifère et sociale de notre territoire de la Montagne Noire, ainsi que l’histoire des femmes et des hommes qui ont vécu ici.

Deux sessions de visites auront lieu durant la journée l’une à 9h30 et l’autre à 14h.

Programme d’une visite

Rendez-vous au foyer de Salsigne. Là, l’association Mines et Mémoires vous fera découvrir son exposition permanente.

Vos guides vous emmèneront ensuite devant les ruines de la chapelle Saint-Julien-et-Sainte-Basilisse à Villanière.

Vous poursuivrez votre visite commentée du patrimoine de la Montagne Noire avec la visite du mémorial aux mineurs.

Enfin, la visite commentée se terminera au puits Castan.

.

Salsigne 11600 Aude Occitanie +33 9 65 02 21 80 mcb.minesmemoire@gmail.com

English :

If you come and visit us during the Heritage Days, we’ll do our utmost, through an exhibition and site visits, to help you discover the architectural, gold mining and social history of our Montagne Noire territory, as well as the history of the men and women who have lived here.

Two tour sessions will take place during the day: one at 9:30 am and the other at 2 pm.

Tour program

Meet at the Salsigne foyer. There, the Mines et Mémoires association will show you its permanent exhibition.

Your guides will then take you to the ruins of the Saint-Julien-et-Sainte-Basilisse chapel in Villanière.

Continue your guided tour of Montagne Noire heritage with a visit to the miners’ memorial.

Finally, the guided tour ends at the Castan well.

German :

Wenn Sie uns an den Tagen des Kulturerbes besuchen, werden wir alles daran setzen, Ihnen mithilfe einer Ausstellung und Besichtigungen die Architektur-, Gold- und Sozialgeschichte unserer Region Montagne Noire sowie die Geschichte der Frauen und Männer, die hier gelebt haben, näher zu bringen.

Im Laufe des Tages werden zwei Besichtigungen stattfinden: eine um 9:30 Uhr und eine um 14:00 Uhr.

Programm eines Besuchs

Treffen Sie sich im Foyer von Salsigne. Dort führt Sie der Verein Mines et Mémoires durch seine Dauerausstellung.

Ihre Führer werden Sie dann zu den Ruinen der Kapelle Saint-Julien-et-Sainte-Basilisse in Villanière führen.

Anschließend setzen Sie Ihre kommentierte Tour durch das Kulturerbe der Montagne Noire mit dem Besuch des Denkmals für die Bergleute fort.

Schließlich endet die kommentierte Tour am Schacht Castan.

Italiano :

Se verrete a trovarci durante le Giornate del Patrimonio, faremo tutto il possibile, attraverso una mostra e visite in loco, per farvi scoprire la storia architettonica, mineraria e sociale della nostra regione Montagne Noire, nonché la storia degli uomini e delle donne che hanno vissuto qui.

Durante la giornata sono previste due sessioni di visita: una alle 9.30 e l’altra alle 14.00.

Programma della visita:

Ritrovo presso l’atrio di Salsigne. Lì, l’associazione Mines et Mémoires vi mostrerà la sua esposizione permanente.

Le guide vi condurranno poi alle rovine della cappella di Saint-Julien-et-Sainte-Basilisse a Villanière.

Continuerete la vostra visita guidata al patrimonio della Montagne Noire con una visita al memoriale dei minatori.

Infine, la visita guidata si conclude al pozzo di Castan.

Espanol :

Si viene a vernos durante las Jornadas del Patrimonio, haremos todo lo posible, a través de una exposición y visitas in situ, para ayudarle a descubrir la historia arquitectónica, minera y social de nuestra región de Montagne Noire, así como la historia de los hombres y mujeres que han vivido aquí.

Habrá dos sesiones de visitas durante el día: una a las 9.30 h y otra a las 14 h.

Programa de la visita

Encuentro en el vestíbulo de Salsigne. Allí, la asociación Mines et Mémoires le mostrará su exposición permanente.

A continuación, sus guías le llevarán a las ruinas de la capilla de Saint-Julien-et-Sainte-Basilisse, en Villanière.

Continuará su visita guiada por el patrimonio de la Montaña Negra con una visita al memorial de los mineros.

Por último, la visita guiada termina en el pozo de Castan.

L’événement JEP 2025 MINES ET MÉMOIRE Salsigne a été mis à jour le 2025-09-11 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Montagne Noire