JEP 2025 MONUMENTS DE NARBONNE Narbonne

dimanche 21 septembre 2025.

JEP 2025 MONUMENTS DE NARBONNE

Narbonne Aude

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Découvrez le programme complet des Journées Européennes du Patrimoine 2025.

Durant le week-end, visites guidées, circuits à thème, visites flash, concerts,

démonstrations d'histoire vivante ou encore promenades musicales rythmeront

les festivités, accessibles à tous les publics.

.

Narbonne, monuments et musées en entrée libre

• Palais-Musée des Archevêques samedi et dimanche de 10h à 19h.

• Cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur samedi de 10h à 14h30 et de 16h30 à 19h dimanche de 10h à 10h45 et de 13h à 19h (office le dimanche à 11h).

• Cloître de la cathédrale samedi et dimanche de 10h à 18h45.

• Trésor de la cathédrale samedi de 10h à 14h30 et de 16h30 à 19h dimanche de 13h à 18h30 en raison du concert d'orgues.

18h30 en raison du concert d’orgues.

• Ancienne poudrière samedi et dimanche de 15h à 19h.

• Maison natale de Charles Trenet samedi et dimanche de 10h à 18h.

• Basilique Saint-Paul et crypte paléochrétienne samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Fermée le dimanche.

• Espace média Grand Narbonne (médiathèque) Samedi de 10h à 18h Ouverture exceptionnelle le dimanche de 14h à 18h.

• Narbo Via samedi et dimanche de 10h à 19h.

• Horreum romain samedi et dimanche de 10h à 12h30 et 14h-18h.

• Musée du téléphone samedi et dimanche de 14h à 19h.

• Synagogue de Narbonne, ancienne maison de l’Aumône dimanche de 10h à 12h et de 15h à 17h.

• Temple de l'Église Protestante Unie, construit en 1903 samedi de 10h à 18h dimanche de 14h à 18h30 (culte à 10h30).

.

Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 90 31 34

English :

Discover the full program for the 2025 European Heritage Days.

Over the weekend, guided tours, themed tours, flash visits, concerts,

living history demonstrations and musical walks will punctuate

the festivities, accessible to all ages.

.

Narbonne, monuments and museums with free admission

? Palais-Musée des Archevêques: Saturday and Sunday, 10am to 7pm.

? Cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur: Saturday, 10am to 2:30pm and 4:30pm to 7pm Sunday, 10am to 10:45am and 1pm to 7pm (service on Sunday at 11am).

? Cathedral cloister: Saturday and Sunday, 10am to 6:45pm.

• Cathedral treasury: Saturday from 10am to 2:30pm and from 4:30pm to 7pm Sunday from 1pm to 18:30 due to the organ concert.

18:30 due to the organ concert.

? Former powder magazine: Saturday and Sunday, 3pm to 7pm.

? Maison natale de Charles Trenet: Saturday and Sunday, 10am to 6pm.

? Basilique Saint-Paul and paleochristian crypt: Saturday, 10am to 12pm and 2pm to 6pm.

Closed on Sundays.

? Espace média Grand Narbonne (mediatheque) Saturday, 10am to 6pm Special opening Sunday, 2pm to 6pm.

? Narbo Via: Saturday and Sunday, 10am to 7pm.

? Roman horreum: Saturday and Sunday, 10am to 12:30pm and 2pm to 6pm.

? Telephone Museum: Saturday and Sunday, 2pm-7pm.

? Synagogue de Narbonne, ancienne maison de l?Aumône: Sunday, 10am-12pm and 3pm-5pm.

• Temple of the United Protestant Church, built in 1903: Saturday, 10am to 6pm Sunday, 2pm to 6:30pm (service at 10:30am).

German :

Entdecken Sie das vollständige Programm der Europäischen Tage des Kulturerbes 2025.

Während des Wochenendes werden Führungen, Themenrundgänge, Blitzführungen, Konzerte,

Vorführungen zur lebendigen Geschichte oder auch musikalische Spaziergänge werden den Rhythmus bestimmen

die Festlichkeiten, die für jedes Publikum zugänglich sind.

.

Narbonne, Denkmäler und Museen bei freiem Eintritt

? Palais-Musée des Archevêques: Samstag und Sonntag von 10:00 bis 19:00 Uhr.

? Kathedrale Saint-Just und Saint-Pasteur: Samstag von 10:00 bis 14:30 Uhr und von 16:30 bis 19:00 Uhr Sonntag von 10:00 bis 10:45 Uhr und von 13:00 bis 19:00 Uhr (Gottesdienst am Sonntag um 11:00 Uhr).

? Kreuzgang der Kathedrale: Samstag und Sonntag von 10:00 bis 18:45 Uhr.

• Schatzkammer der Kathedrale: Samstag von 10:00 bis 14:30 Uhr und von 16:30 bis 19:00 Uhr Sonntag von 13:00 bis 18.30 Uhr wegen eines Orgelkonzerts.

18.30 Uhr wegen eines Orgelkonzerts.

? Ehemaliges Pulvermagazin: Samstag und Sonntag von 15:00 bis 19:00 Uhr.

? Geburtshaus von Charles Trenet: Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

? Basilika Saint-Paul und frühchristliche Krypta: Samstag von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr.

Sonntags geschlossen.

? Espace média Grand Narbonne (Mediathek): Samstag von 10 bis 18 Uhr Sonderöffnung am Sonntag von 14 bis 18 Uhr.

? Narbo Via: Samstag und Sonntag von 10 bis 19 Uhr.

? Römisches Horreum: Samstag und Sonntag von 10:00 bis 12:30 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr.

? Telefonmuseum: Samstag und Sonntag von 14:00 bis 19:00 Uhr.

? Synagoge von Narbonne, ehemaliges Haus der Almosen: Sonntag von 10-12 Uhr und von 15-17 Uhr.

• Tempel der Vereinigten Protestantischen Kirche, erbaut 1903: Samstag von 10 bis 18 Uhr Sonntag von 14 bis 18.30 Uhr (Gottesdienst um 10.30 Uhr).

Italiano :

Scoprite il programma completo delle Giornate Europee del Patrimonio 2025.

Durante il fine settimana, visite guidate, visite tematiche, visite lampo, concerti,

dimostrazioni di storia vivente e passeggiate musicali scandiranno il ritmo

i festeggiamenti, accessibili a tutte le età.

.

Narbonne, monumenti e musei gratuiti:

? Palais-Musée des Archevêques: sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.00.

? Cattedrali di Saint-Just e Saint-Pasteur: sabato dalle 10 alle 14.30 e dalle 16.30 alle 19 domenica dalle 10 alle 10.45 e dalle 13 alle 19 (domenica servizio alle 11).

? Chiostro della cattedrale: sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.45.

• Tesoro della Cattedrale: sabato dalle 10.00 alle 14.30 e dalle 16.30 alle 19.00 domenica dalle 13.00 alle 18.30 a causa del concerto d'organo.

18.30 a causa del concerto d’organo.

? Ex polveriera: sabato e domenica dalle 15.00 alle 19.00.

? Casa natale di Charles Trenet: sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00.

? Basilique Saint-Paul e cripta paleocristiana: sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

Chiuso la domenica.

? Espace média Grand Narbonne (mediateca): sabato dalle 10 alle 18 domenica apertura straordinaria dalle 14 alle 18.

? Narbo Via: sabato e domenica dalle 10 alle 19.

? Roman Horreum: sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00.

? Museo del Telefono: sabato e domenica dalle 14.00 alle 19.00.

? Sinagoga di Narbonne, ex ospizio: domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.

• Tempio della Chiesa protestante unita, costruito nel 1903: sabato dalle 10.00 alle 18.00 domenica dalle 14.00 alle 18.30 (funzione alle 10.30).

Espanol :

Descubra el programa completo de las Jornadas Europeas del Patrimonio 2025.

Durante el fin de semana, visitas guiadas, recorridos temáticos, visitas flash, conciertos,

demostraciones de historia viva y paseos musicales marcarán el ritmo

las fiestas, accesibles a todas las edades.

.

Narbona, monumentos y museos gratuitos

? Palais-Musée des Archevêques: sábado y domingo de 10:00 a 19:00 h.

? Catedrales Saint-Just y Saint-Pasteur: sábado de 10:00 a 14:30 y de 16:30 a 19:00 domingo de 10:00 a 10:45 y de 13:00 a 19:00 (servicio religioso el domingo a las 11:00).

? Claustro de la catedral: sábado y domingo de 10:00 a 18:45.

• Tesoro de la catedral: sábado de 10.00 a 14.30 h y de 16.30 a 19.00 h domingo de 13.00 a 18.30 h debido al concierto de órgano.

18.30 h debido al concierto de órgano.

? Antiguo polvorín: sábado y domingo de 15.00 a 19.00 h.

? Casa natal de Charles Trenet: sábado y domingo de 10:00 a 18:00 h.

? Basílica Saint-Paul y cripta paleocristiana: sábado de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 horas.

Domingos cerrado.

? Espace média Grand Narbonne (mediateca): sábado de 10:00 a 18:00 h Apertura especial el domingo de 14:00 a 18:00 h.

? Narbo Via: sábado y domingo de 10.00 a 19.00 h.

? Roman Horreum: sábado y domingo de 10.00 a 12.30 h. y de 14.00 a 18.00 h.

? Museo del Teléfono: sábado y domingo de 14.00 a 19.00 h.

? Sinagoga de Narbona, antigua casa de limosnas: domingos de 10:00 a 12:00 y de 15:00 a 17:00 h.

• Templo de la Iglesia Protestante Unida, construido en 1903: sábado de 10.00 a 18.00 h. domingo de 14.00 a 18.30 h. (oficio religioso a las 10.30 h.).

