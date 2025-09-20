JEP 2025 Moulin d’Angibault Montipouret
JEP 2025 Moulin d’Angibault Montipouret samedi 20 septembre 2025.
JEP 2025 Moulin d’Angibault
Moulin d’Angibault Montipouret Indre
Début : 2025-09-20 13:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
Participation aux Journées Européennes du Patrimoine.Familles
Participation aux Journées Européennes du Patrimoine. Visite libre du Moulin. 0 .
Moulin d’Angibault Montipouret 36230 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 31 11 46 moulin-angibault@orange.fr
English :
Participation in the European Heritage Days.
German :
Teilnahme an den Europäischen Tagen des Kulturerbes.
Italiano :
Partecipazione alle Giornate Europee del Patrimonio.
Espanol :
Participación en las Jornadas Europeas del Patrimonio.
