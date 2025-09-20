JEP 2025 Moulin d’Angibault Montipouret

Moulin d’Angibault Montipouret Indre

Participation aux Journées Européennes du Patrimoine.Familles
Participation aux Journées Européennes du Patrimoine. Visite libre du Moulin. 0  .

Moulin d’Angibault Montipouret 36230 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 31 11 46  moulin-angibault@orange.fr

English :

Participation in the European Heritage Days.

German :

Teilnahme an den Europäischen Tagen des Kulturerbes.

Italiano :

Partecipazione alle Giornate Europee del Patrimonio.

Espanol :

Participación en las Jornadas Europeas del Patrimonio.

