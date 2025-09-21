[JEP 2025 ] Moulin Millerioux Jalognes

2 rue du champ de Foire Jalognes Cher

Début : 2025-09-21 09:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Situé au cœur du petit village de Pesselières (50 habitants), commune de Jalognes, le moulin à huile de Pesselières est niché entre l’ancienne chapelle Saint Clair, édifiée dans les années 1150, et le château de Pesselières dont la renommée n’est plus à faire.

Au programmepour les journées du Patrimoine

Présentation de l’histoire de ce moulin à sang (mu par la force animale) dont l’activité remonte à plusieurs siècles.

Démonstration de fabrication d’huile de noix à la meule de pierre et dégustation du produit fini.

Présentation complémentaire à l’aide d’une vidéo de la fabrication traditionnelle de l’huile de noix.

Discussion et réponse aux questions par les propriétaires, Olivier et Guy Millérioux.

2 rue du champ de Foire Jalognes 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 95 98 lesamisdepesselieres@orange.fr

English :

Situated in the heart of the small village of Pesselières (population 50), in the commune of Jalognes, the Pesselières oil mill is nestled between the ancient chapel of Saint Clair, built in the 1150s, and the renowned Château de Pesselières.

German :

Die Ölmühle von Pesselières liegt im Herzen des kleinen Dorfes Pesselières (50 Einwohner), Gemeinde Jalognes, zwischen der alten Kapelle Saint Clair, die in den 1150er Jahren erbaut wurde, und dem Schloss von Pesselières, dessen Ruhm nicht mehr zu überbieten ist.

Italiano :

Situato nel cuore del piccolo villaggio di Pesselières (50 abitanti), nel comune di Jalognes, il frantoio di Pesselières è incastonato tra l’antica cappella di Saint Clair, costruita nel 1150, e il rinomato Château de Pesselières.

Espanol :

Situada en el corazón del pequeño pueblo de Pesselières (50 habitantes), en la comuna de Jalognes, la almazara de Pesselières está enclavada entre la antigua capilla de Saint Clair, construida en la década de 1150, y el célebre castillo de Pesselières.

