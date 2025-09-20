JEP 2025 Moulins
JEP 2025 Moulins samedi 20 septembre 2025.
JEP 2025
cours Jean Jaurès Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Exposition de photographies en plein air proposée par la ville de Moulins sur la partie sablée du Cours Jean Jaurès, entre la rue de Bourgogne et la rue Diderot.
.
cours Jean Jaurès Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 50 00
English :
Open-air photography exhibition organized by the town of Moulins on the sandy Cours Jean Jaurès, between rue de Bourgogne and rue Diderot.
German :
Von der Stadt Moulins angebotene Open-Air-Fotoausstellung auf dem sandigen Teil des Cours Jean Jaurès zwischen der Rue de Bourgogne und der Rue Diderot.
Italiano :
Mostra fotografica all’aperto organizzata dalla città di Moulins sul tratto sabbioso di Cours Jean Jaurès, tra rue de Bourgogne e rue Diderot.
Espanol :
Exposición fotográfica al aire libre organizada por la ciudad de Moulins en el tramo arenoso del Cours Jean Jaurès, entre la rue de Bourgogne y la rue Diderot.
L’événement JEP 2025 Moulins a été mis à jour le 2025-08-29 par Office du tourisme de Moulins & sa région