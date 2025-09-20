JEP 2025 Moulins

Exposition de photographies en plein air proposée par la ville de Moulins sur la partie sablée du Cours Jean Jaurès, entre la rue de Bourgogne et la rue Diderot.

English :

Open-air photography exhibition organized by the town of Moulins on the sandy Cours Jean Jaurès, between rue de Bourgogne and rue Diderot.

German :

Von der Stadt Moulins angebotene Open-Air-Fotoausstellung auf dem sandigen Teil des Cours Jean Jaurès zwischen der Rue de Bourgogne und der Rue Diderot.

Italiano :

Mostra fotografica all’aperto organizzata dalla città di Moulins sul tratto sabbioso di Cours Jean Jaurès, tra rue de Bourgogne e rue Diderot.

Espanol :

Exposición fotográfica al aire libre organizada por la ciudad de Moulins en el tramo arenoso del Cours Jean Jaurès, entre la rue de Bourgogne y la rue Diderot.

