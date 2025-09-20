JEP 2025 Musée archéologique Place Bassompierre Saintes
(Re)découvrez le musée archéologique à l’occasion des journées du patrimoine, à travers des visites libres, guidées ou des ateliers enfants.
Place Bassompierre Musée archéologique Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 74 20 97
English :
(Re)discover the archaeological museum on Heritage Days, with self-guided tours, guided tours and children’s workshops.
German :
(Wieder-)Entdecken Sie das Archäologische Museum anlässlich der Tage des offenen Denkmals durch freie Besichtigungen, Führungen oder Kinderworkshops.
Italiano :
(Ri)scoprite il museo archeologico durante le Giornate del Patrimonio, con visite autogestite, visite guidate e laboratori per bambini.
Espanol :
(Re)descubra el museo arqueológico en las Jornadas del Patrimonio, con visitas autoguiadas, visitas guiadas y talleres infantiles.
