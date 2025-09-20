JEP 2025 – Musée de La Faïence Musée de la Faïence – Quimper Quimper

JEP 2025 – Musée de La Faïence 20 et 21 septembre Musée de la Faïence – Quimper Finistère

Rdv. Musée de la faïence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le Musée de La Faïence de Quimper

→ Visite Libre

Samedi et Dimanche / 10h-18h

Explorez le musée de la Faïence et plongez dans l’univers fascinant de cette tradition artisanale et industrielle qui fait partie de l’histoire de Quimper. Une visite enrichissante vous attend, vous permettant de découvrir l’histoire, les techniques et les merveilles de la faïence.

Rdv. Musée de la Faïence,14 rue Jean-Baptiste Bousquet

→ L’exposition permanente

Visites Guidées – Samedi et Dimanche / 10h

En compagnie de l’un des guides du musée, partez à la découverte de trois siècles de faïence à Quimper.

Visite en compagnie d’un membre du musée

Durée : 1h

→ L’exposition Temporaire

Visites Guidées – Samedi et Dimanche / 10h15 et 15h

En compagnie de l’un de nos guides, partez à la chasse des 200 trésors cachés, les pièces exceptionnelles de nos collectionneurs et leurs petites histoires réunies autour de cette exposition.

Visite en compagnie de l’équipe du musée

Durée : 30 min

Musée de la Faïence – Quimper 14, rue Bouquet, 29000, Quimper Quimper 29000 Finistère Bretagne Rares sont les villes dont le nom est lié à un art, une passion. Quimper a la chance de figurer parmi celles-ci. Associée à l'univers de la faïence depuis déjà plus de trois cent ans, Quimper a aujourd'hui un musée digne de cette grande tradition artisanale et industrielle.

Le musée de la Faïence sera pour vous l’occasion d’entreprendre un enrichissant voyage à travers les siècles.

Une exposition de cinq cent pièces, dont certaines sont uniques, est régulièrement renouvelée grâce à une collection de plus de deux mille œuvres, compositions d’inspiration religieuse, historique, scènes de la vie quotidienne ou dessins abstraits, figées dans cette matière noble et belle.

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Quimper