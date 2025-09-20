JEP 2025 MUSÉE DE LA RADIO, DU PHONOGRAPHE ET DU TÉLÉPHONE Saissac

JEP 2025 MUSÉE DE LA RADIO, DU PHONOGRAPHE ET DU TÉLÉPHONE Saissac samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 MUSÉE DE LA RADIO, DU PHONOGRAPHE ET DU TÉLÉPHONE

Saissac Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

Date(s) :

2025-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la commune de Saissac ouvre exceptionnellement les portes de plusieurs de ses sites afin de vous faire découvrir son patrimoine le musée des vieux métier, l’église Saint-Michel et le Musée de la radio, du phonographe, et du téléphone.

Le Musée de la radio, du phonographe et du téléphone sera exceptionnellement ouvert pour les Journées Européennes du Patrimoine. Une rare occasion de découvrir ces trésors d’époques révolues !

.

Saissac 11310 Aude Occitanie +33 4 68 24 40 22

English :

To mark the European Heritage Days, the commune of Saissac is exceptionally opening the doors of several of its sites to let you discover its heritage: the Musée des vieux métiers, the Church of Saint-Michel and the Musée de la radio, du phonographe, et du téléphone.

The Musée de la radio, du phonographe et du téléphone will be exceptionally open for the European Heritage Days. A rare opportunity to discover these treasures of bygone eras!

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes öffnet die Gemeinde Saissac ausnahmsweise die Türen mehrerer ihrer Sehenswürdigkeiten, um Ihnen ihr Kulturerbe zu zeigen: das Museum des alten Handwerks, die Kirche Saint-Michel und das Museum für Radio, Phonograph und Telefon.

Das Radio-, Phono- und Telefonmuseum wird an den Europäischen Tagen des Kulturerbes ausnahmsweise geöffnet sein. Eine seltene Gelegenheit, diese Schätze aus längst vergangenen Zeiten zu entdecken!

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, il comune di Saissac apre eccezionalmente le porte di alcuni siti per farvi scoprire il suo patrimonio: il Museo degli Antichi Mestieri, la Chiesa di Saint-Michel e il Museo della Radio, dei Fonografi e dei Telefoni.

Il Musée de la radio, du phonographe et du téléphone sarà eccezionalmente aperto per le Giornate Europee del Patrimonio. Un’occasione rara per scoprire questi tesori di epoche passate!

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el municipio de Saissac abre excepcionalmente las puertas de varios de sus emplazamientos para que descubra su patrimonio: el Museo de Oficios Antiguos, la Iglesia de Saint-Michel y el Museo de la Radio, el Fonógrafo y el Teléfono.

El Museo de la radio, el fonógrafo y el teléfono estará excepcionalmente abierto con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio. Una ocasión única para descubrir estos tesoros de épocas pasadas

L’événement JEP 2025 MUSÉE DE LA RADIO, DU PHONOGRAPHE ET DU TÉLÉPHONE Saissac a été mis à jour le 2025-09-16 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Montagne Noire