JEP 2025 Musée de la Visitation Musée de la Visitation Moulins

Musée de la Visitation 4 place de l’Ancien Palais Moulins Allier

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Un trésor unique en France 1 200 chefs-d’œuvre brodés ou sculptés par des visitandines cloîtrées. Elles prient avec leurs mains et façonnent des merveilles de patience. Un voyage émouvant au cœur du sacré et du raffinement.

Visite libre.

Musée de la Visitation 4 place de l’Ancien Palais Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 39 03 info@musee-visitation.eu

English :

A treasure trove unique in France: 1,200 masterpieces embroidered or sculpted by cloistered visitandines. They pray with their hands, crafting marvels of patience. A moving journey to the heart of the sacred and the refined.

Free admission.

German :

Ein in Frankreich einzigartiger Schatz: 1 200 Meisterwerke, die von den in Klausur lebenden Visitandinnen gestickt oder geschnitzt wurden. Sie beten mit ihren Händen und formen Wunderwerke der Geduld. Eine bewegende Reise in das Herz des Heiligen und der Raffinesse.

Freie Besichtigung.

Italiano :

Un tesoro unico in Francia: 1.200 capolavori ricamati o scolpiti dalle visitandine di clausura. Pregano con le mani e realizzano meraviglie di pazienza. Un viaggio emozionante nel cuore del sacro e della raffinatezza.

Ingresso libero.

Espanol :

Un tesoro único en Francia: 1.200 obras maestras bordadas o esculpidas por visitandinas de clausura. Rezan con las manos y confeccionan maravillas de paciencia. Un viaje conmovedor al corazón de lo sagrado y del refinamiento.

Entrada gratuita.

