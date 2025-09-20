JEP 2025 Musée de l’Échevinage Musée de l’Échevinage Saintes

(Re)découvrez le musée de l’Échevinage à l’occasion des journées du patrimoine, à travers des visites libres, guidées ou des ateliers enfants.

Musée de l’Échevinage 29 ter rue Alsace-Lorraine Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 52 39

English :

(Re)discover the Musée de l’Échevinage on Heritage Days, with self-guided tours, guided tours and children’s workshops.

German :

(Wieder-)Entdecken Sie das Musée de l’Échevinage anlässlich der Tage des Kulturerbes durch freie Besichtigungen, Führungen oder Kinderworkshops.

Italiano :

(Ri)scoprite il Musée de l’Échevinage durante le Giornate del Patrimonio, con visite autogestite, visite guidate e laboratori per bambini.

Espanol :

(Re)descubra el Musée de l’Échevinage en las Jornadas del Patrimonio, con visitas autoguiadas, visitas guiadas y talleres infantiles.

