JEP 2025 – Musée Départemental Breton Musée Départemental Breton Quimper

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

JEP 2025 – Musée Départemental Breton

→ Visite Libre

Samedi et Dimanche / 10h-19h

Le musée est à vous ! Arrêtez-vous parmi les objets remarquables de la collection permanente et profitez d’un maximum de propositions.

Rdv. Musée départemental breton,

1 Rue du Roi Gradlon

→ Derrière Les Portes Closes

Visite Secrète

Samedi et Dimanche / 10h et 11h

Une tour aux allures défensives, un puits, un parquet Versailles, une charpente palmier… Le musée départemental breton recèle plusieurs originalités architecturales qui illustrent son histoire mouvementée. Uniquement pour les Journées du patrimoine, venez découvrir cet édifice jusque dans ses recoins les plus secrets.

e-réservation*

Durée : 1h / Bonne condition physique recommandée

Rdv. Accueil du musée

→ Entrez dans la Tradition

Animations avec la Fédération Kenleur Penn-Ar-Bed

Samedi et Dimanche / 14h-17h

Venez vivre un après-midi 100% breton, mêlant convivialité et savoir-faire traditionnels ! Au programme :

initiation à la danse traditionnelle bretonne, atelier de broderie, dégustation et tournage de crêpes… Pour 30 minutes ou tout l’après-midi, ne manquez pas cette découverte des traditions grâce aux spécialistes de la fédération Kenleur Penn-ar-bed.

Durée : en continu – sans réservation

Rdv. Cour du musée

→ Leon Mod Kozh –

Le Finistère Nord à L’honneur

Défilé

Dimanche / 15h ou 18h30

Le cercle celtique Beg An Douar de Saint-Renan propose pour la première fois en Cornouaille, le Leon mod Kozh, un grand défilé autour du costume traditionnel breton. Entouré des cercles du Finistère Nord, invités pour l’occasion, découvrez l’évolution des costumes traditionnels du Léon au fil des siècles. À cette occasion, une grande diversité de costumes d’exception vous seront présentés !

e-réservation – créneau 18h30*

Durée : 1h30

À 15h : selon les conditions météo, RDV dans la cour du musée – sans réservation

*À 18h30 : au cœur du musée, RDV à l’accueil du musée 15 minutes avant le début – Réservation obligatoire

→ Les Gardiens des Vagues

Animations dès 10 ans

Samedi / 18h

Le musée départemental breton abrite une mystérieuse collection de photos maritimes des XXᵉ et XXIᵉ siècles. Chaque image semble contenir un fragment d’une ancienne malédiction lancée par un esprit des mers. Des rumeurs racontent que des esprits marins se cachent parmi les visiteurs pour réveiller cette malédiction. Les Gardiens des Vagues doivent découvrir qui ils sont avant qu’il ne soit trop tard. Une version du jeu des Loups-Garous perdus en pleine mer.

e-réservation*

Durée : 1h

Rdv. Accueil du musée, 15 min avant

1 rue du Roi Gradlon

→ Cache-Cache Architectural

Visite Famille

Samedi et Dimanche / 10h30

Vous voici en possession de photos : un morceau d’escalier en pierre, un bout de bois, une moitié de fenêtre, des fragments de peinture ? Un « cherche et trouve » en famille pour une première approche ludique de l’architecture du musée départemental breton !

e-réservation*

Durée : 1h

Rdv. Cour du musée breton

1 rue du Roi Gradlon

La partie de l'évêché dite Donjon de Rohan date des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. L'ancien évêché est formé de deux bâtiments reliés en équerre autour de la tour d'escalier (XVIe siècle) du logis de Rohan. L'aile ouest (XVIIe siècle) s'appuie à la cathédrale. Elle a succédé, en 1646, à une construction du XVe siècle incendiée pendant les troubles de la Ligue. L'aile sud (XVIIIe siècle) a été allongée et agrandie vers l'est au XIXe siècle.

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Quimper