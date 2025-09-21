JEP 2025 MUSÉE DU PIANO Limoux

2 Place du 22 Septembre Limoux Aude

2025-09-21 10:00:00

2025-09-21 12:00:00

2025-09-21

Lors des Journées Européennes du Patrimoine, le musée du piano sera en accès libre et gratuit, et ouvert de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h 30.

2 Place du 22 Septembre Limoux 11300 Aude Occitanie +33 9 63 68 34 56 contact@museedupiano.eu

English :

During the European Heritage Days, the piano museum will be open free of charge, from 10 am to 12 pm and from 3 pm to 6:30 pm.

German :

An den Europäischen Tagen des Kulturerbes ist das Klaviermuseum frei zugänglich und von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 15.00 bis 18.30 Uhr geöffnet.

Italiano :

Durante le Giornate Europee del Patrimonio, il museo del pianoforte sarà aperto gratuitamente dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.30.

Espanol :

Durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, el museo del piano estará abierto gratuitamente de 10.00 a 12.00 y de 15.00 a 18.30 horas.

