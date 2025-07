JEP 2025 MUSÉE DU QUERCORB Puivert

JEP 2025 MUSÉE DU QUERCORB Puivert samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 MUSÉE DU QUERCORB

Puivert Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 13:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le musée du Quercorb est ouvert gratuitement durant tout le week-end.

Visites contées et chantées samedi et dimanche à 11h.

.

Puivert 11230 Aude Occitanie +33 4 68 69 81 51 musee@pyreneesaudoises.fr

English :

As part of the European Heritage Days, the Musée du Quercorb is open free of charge throughout the weekend.

Storytelling and singing tours Saturday and Sunday at 11am.

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes ist das Quercorb-Museum das ganze Wochenende über kostenlos geöffnet.

Erzählte und gesungene Führungen am Samstag und Sonntag um 11 Uhr.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, il Musée du Quercorb è aperto gratuitamente per tutto il fine settimana.

Sabato e domenica, alle 11.00, visite guidate con racconti e canti.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el Museo del Quercorb estará abierto gratuitamente durante todo el fin de semana.

Cuentacuentos y visitas cantadas el sábado y el domingo a las 11h.

L’événement JEP 2025 MUSÉE DU QUERCORB Puivert a été mis à jour le 2025-07-22 par A.D.T. de l’Aude / 11 ADT