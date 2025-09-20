JEP 2025 Musée Dupuy Mestreau Musée Dupuy-Mestreau Saintes

Musée Dupuy-Mestreau 4 rue Monconseil Saintes Charente-Maritime

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

(Re)découvrez le musée Dupuy Mestreau à l’occasion des journées du patrimoine, à travers des visites libres, guidées ou des ateliers enfants.

Musée Dupuy-Mestreau 4 rue Monconseil Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 36 71

English :

(Re)discover the Dupuy Mestreau Museum on Heritage Days, with self-guided tours, guided tours and children’s workshops.

German :

(Wieder-)Entdecken Sie das Museum Dupuy Mestreau anlässlich der Tage des Kulturerbes durch freie Besichtigungen, Führungen oder Kinderworkshops.

Italiano :

(Ri)scoprite il Museo Dupuy Mestreau durante le Giornate del Patrimonio, con visite autogestite, visite guidate e laboratori per bambini.

Espanol :

(Re)descubra el Museo Dupuy Mestreau en las Jornadas del Patrimonio, con visitas autoguiadas, visitas guiadas y talleres infantiles.

