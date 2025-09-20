JEP 2025 MUSÉE EBUROMAGUS Bram

JEP 2025 MUSÉE EBUROMAGUS Bram samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 MUSÉE EBUROMAGUS

2 Avenue du Razès Bram Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Journées Européennes du Patrimoine 2025

Le Musée archéologique Eburomagus propose une découverte des collections permanentes du musée archéologique.

Visite du Laboratoire de recherches et du Dépôt de fouilles (de 14h à 18h).

Rencontre avec les archéologues et les membres du Laboratoire d’Archéologie du Lauragais.

.

2 Avenue du Razès Bram 11150 Aude Occitanie +33 4 68 78 91 19 eburomagus@villedebram.fr

English :

European Heritage Days 2025

The Eburomagus Archaeological Museum invites you to explore its permanent collections.

Visit the Research Laboratory and the Excavation Depot (2pm to 6pm).

Meet archaeologists and members of the Laboratoire d’Archéologie du Lauragais.

German :

Europäische Tage des Kulturerbes 2025

Das Archäologische Museum Eburomagus bietet eine Entdeckungsreise durch die ständigen Sammlungen des Archäologischen Museums.

Besichtigung des Forschungslabors und des Ausgrabungsdepots (von 14 bis 18 Uhr).

Treffen mit den Archäologen und den Mitgliedern des Laboratoire d’Archéologie du Lauragais.

Italiano :

Giornate europee del patrimonio 2025

Il Museo Archeologico Eburomagus vi invita a esplorare le sue collezioni permanenti.

Visitate il laboratorio di ricerca e il deposito degli scavi (dalle 14.00 alle 18.00).

Incontrate gli archeologi e i membri del Laboratoire d’Archéologie du Lauragais.

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio 2025

El Museo Arqueológico Eburomago le invita a explorar sus colecciones permanentes.

Visite el Laboratorio de Investigación y el Depósito de Excavaciones (de 14:00 a 18:00).

Conozca a los arqueólogos y miembros del Laboratoire d’Archéologie du Lauragais.

L’événement JEP 2025 MUSÉE EBUROMAGUS Bram a été mis à jour le 2025-09-16 par A.D.T. de l’Aude / 11 ADT