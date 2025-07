JEP 2025 MUSÉE PETIET Limoux

Promenade du Tivoli Limoux Aude

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Journées Européennes du Patrimoine.

A 14h30 « Les p’tits ateliers »

De 15h à 16h30 Improvisation au violoncelle par Laetitia Véry.

De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.

Accès libre et gratuit au parcours permanent de 10h à 12h30 et 14h à 17h30.

Promenade du Tivoli Limoux 11300 Aude Occitanie +33 9 63 68 34 54 musee.petiet@orange.fr

English :

European Heritage Days.

2:30pm: « Les p’tits ateliers » (Little workshops)

From 3pm to 4:30pm: Cello improvisation by Laetitia Véry.

From 10am to 12:30pm and from 2pm to 5:30pm.

Free admission to the permanent tour from 10am to 12:30pm and 2pm to 5:30pm.

German :

Europäische Tage des Kulturerbes.

Um 14.30 Uhr: « Les p’tits ateliers » (Die kleinen Werkstätten)

Von 15.00 bis 16.30 Uhr: Cello-Improvisation von Laetitia Véry.

Von 10 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr.

Freier und kostenloser Zugang zum permanenten Rundgang von 10 bis 12.30 Uhr und 14 bis 17.30 Uhr.

Italiano :

Giornate europee del patrimonio.

14.30: « Les p’tits ateliers » (Piccoli laboratori)

Dalle 15.00 alle 16.30: improvvisazione al violoncello di Laetitia Véry.

Dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30.

Ingresso gratuito alla mostra permanente dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30.

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio.

14.30 h: « Les p’tits ateliers » (Pequeños talleres)

De 15.00 a 16.30 h: Improvisación al violonchelo por Laetitia Véry.

De 10.00 a 12.30 h. y de 14.00 a 17.30 h.

Entrada gratuita a la exposición permanente de 10:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30.

