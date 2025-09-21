JEP 2025 MUSÉE SPIKTRI Ferrals-les-Corbières

Venez découvrir ce musée atypique qui vous plongera dans le metaverse !

Cette année, découvrez les nouveaux graffitis fraîchement réalisés sur les façades.

Le petit plus parcourez le musée au travers du chemin des énigmes. Une aventure à vivre en famille !

Le musée sera ouvert tout le weekend à tarif réduit. Réservation conseillée.

Poursuivez l’expérience au restaurant OBB situé juste à coté du musée.

Spiktri Ferrals-les-Corbières 11200 Aude Occitanie +33 4 68 90 76 01 contact@spiktri.com

English :

European Heritage Days 2025

Come and discover this unusual museum and immerse yourself in the metaverse!

This year, discover the new graffiti on the facades.

And don’t forget: take a tour of the museum along the enigma trail. An adventure for the whole family!

The museum will be open all weekend at reduced rates. Reservations recommended.

Continue the experience at the OBB restaurant right next to the museum.

German :

Europäische Tage des Kulturerbes 2025

Entdecken Sie dieses atypische Museum, das Sie in das Metaversum eintauchen lässt!

Entdecken Sie in diesem Jahr die neuen, frisch gemalten Graffiti an den Fassaden.

Das kleine Extra: Durchqueren Sie das Museum auf dem Rätselpfad. Ein Abenteuer für die ganze Familie!

Das Museum ist das ganze Wochenende über zu ermäßigten Preisen geöffnet. Reservierungen werden empfohlen.

Setzen Sie Ihr Erlebnis im Restaurant OBB fort, das sich direkt neben dem Museum befindet.

Italiano :

Giornate europee del patrimonio 2025

Venite a scoprire questo insolito museo e immergetevi nel metaverso!

Quest’anno, scoprite i nuovi graffiti sulle facciate.

Un piccolo extra: fate un giro del museo lungo il sentiero del mistero. Un’avventura per tutta la famiglia!

Il museo sarà aperto tutto il fine settimana a tariffa ridotta. Si consiglia la prenotazione.

Continuate l’esperienza al ristorante OBB, accanto al museo.

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio 2025

¡Venga a descubrir este museo insólito y sumérjase en el metaverso!

Este año, descubra los nuevos grafitis de las fachadas.

Un pequeño extra: recorra el museo por el sendero del misterio. Una aventura para toda la familia

El museo permanecerá abierto todo el fin de semana a un precio reducido. Se recomienda reservar.

Continúe la experiencia en el restaurante OBB, situado junto al museo.

