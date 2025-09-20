JEP 2025 Musée Urbain Cabrol Villefranche-de-Rouergue

Quai de la Sénéchaussée Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Samedi 2025-09-20

2025-09-21

2025-09-20

Venez découvrir le musée Urbain Cabrol à l’occasion des journées européennes du patrimoine.

Le musée présente l’art, l’archéologie et l’histoire du territoire, depuis les premières occupations jusqu’au début du XXe siècle. Il accueille également une exposition temporaire d’art contemporain de Florian Melloul et une exposition consacrée à la cuisine médiévale.

Visite libre samedi et dimanche 10h-12h et 14h-18h .

Quai de la Sénéchaussée Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 14 48 48 55 contact@bastidesdurouergue.fr

English :

Come and discover the Musée Urbain Cabrol on the occasion of the European Heritage Days.

German :

Entdecken Sie das Urbain-Cabrol-Museum anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals.

Italiano :

Venite a scoprire il Musée Urbain Cabrol durante le Giornate Europee del Patrimonio.

Espanol :

Venga a descubrir el Musée Urbain Cabrol durante las Jornadas Europeas del Patrimonio.

