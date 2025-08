JEP 2025 Opéra ouvre-toi ! Parvis de l’Opéra Vichy

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Vous aurez le privilège de pouvoir déambuler à votre rythme et vous imprégner de ce lieu d’exception. Inauguré en 1903, œuvre de Charles Le Cœur, de Lucien Woog et Jules Simon.

English :

You’ll have the privilege of strolling at your own pace and soaking up the atmosphere of this exceptional place. Inaugurated in 1903, the work of Charles Le C?ur, Lucien Woog and Jules Simon.

German :

Sie haben das Privileg, in Ihrem eigenen Tempo durch die Stadt zu schlendern und diesen außergewöhnlichen Ort auf sich wirken zu lassen. 1903 eingeweiht, ein Werk von Charles Le C?ur, Lucien Woog und Jules Simon.

Italiano :

Avrete il privilegio di girare a vostro piacimento e di immergervi nell’atmosfera di questo luogo eccezionale. Inaugurato nel 1903, è stato progettato da Charles Le C?ur, Lucien Woog e Jules Simon.

Espanol :

Tendrá el privilegio de recorrerlo a su ritmo y empaparse de la atmósfera de este lugar excepcional. Inaugurado en 1903, fue diseñado por Charles Le Cœur, Lucien Woog y Jules Simon.

