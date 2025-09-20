JEP 2025 Ouverture de la sacristie Abbatiale Saint-Michel Place Jean Bérain Saint-Mihiel

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Ouverture exceptionnelle de la sacristie attenante à l’église abbatiale Saint-Michel durant les Journées Européennes du Patrimoine 2025.Tout public

English :

Exceptional opening of the sacristy adjoining the Saint-Michel abbey church during the 2025 European Heritage Days.

German :

Außergewöhnliche Öffnung der an die Abteikirche Saint-Michel angrenzenden Sakristei während der Europäischen Tage des Kulturerbes 2025.

Italiano :

Apertura eccezionale della sacrestia annessa alla chiesa abbaziale di Saint-Michel durante le Giornate Europee del Patrimonio 2025.

Espanol :

Apertura excepcional de la sacristía contigua a la iglesia abacial de Saint-Michel durante las Jornadas Europeas del Patrimonio 2025.

