JEP 2025 Ouverture de la sacristie Abbatiale Saint-Michel Place Jean Bérain Saint-Mihiel

Place Jean Bérain Eglise Saint-Michel Saint-Mihiel Meuse
Gratuit
Gratuit
Samedi 2025-09-20 14:00:00
2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
Ouverture exceptionnelle de la sacristie attenante à l’église abbatiale Saint-Michel durant les Journées Européennes du Patrimoine 2025.Tout public
Place Jean Bérain Eglise Saint-Michel Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 15 11
English:
Exceptional opening of the sacristy adjoining the Saint-Michel abbey church during the 2025 European Heritage Days.
German:
Außergewöhnliche Öffnung der an die Abteikirche Saint-Michel angrenzenden Sakristei während der Europäischen Tage des Kulturerbes 2025.
Italiano:
Apertura eccezionale della sacrestia annessa alla chiesa abbaziale di Saint-Michel durante le Giornate Europee del Patrimonio 2025.
Espanol:
Apertura excepcional de la sacristía contigua a la iglesia abacial de Saint-Michel durante las Jornadas Europeas del Patrimonio 2025.
