JEP 2025 Ouverture du musée 14-18 de Marbotte Village de Marbotte Apremont-la-Forêt

JEP 2025 Ouverture du musée 14-18 de Marbotte

Village de Marbotte 6 Rue Principale Apremont-la-Forêt Meuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Situé dans un village de l’arrière front, ce musée présente des collections d’armes, d’équipements et d’objets de la vie quotidienne des soldats français et allemands. De nombreux documents (cartes, affiches, aquarelles) évoquent la grande guerre dans le secteur.

Ouverture gratuite dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2025.Tout public

Village de Marbotte 6 Rue Principale Apremont-la-Forêt 55300 Meuse Grand Est +33 6 13 79 82 62 contact.fortdeliouville@gmail.com

English :

Located in a village on the home front, this museum features collections of weapons, equipment and objects from the daily lives of French and German soldiers. Numerous documents (maps, posters, watercolors) evoke the Great War in the area.

Free admission as part of the European Heritage Days 2025.

German :

Dieses Museum befindet sich in einem Dorf im Hinterland der Front und zeigt Sammlungen von Waffen, Ausrüstung und Gegenständen aus dem täglichen Leben der französischen und deutschen Soldaten. Zahlreiche Dokumente (Karten, Plakate, Aquarelle) erinnern an den Großen Krieg in der Gegend.

Kostenlose Öffnung im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes 2025.

Italiano :

Situato in un villaggio sul fronte interno, questo museo presenta collezioni di armi, attrezzature e oggetti della vita quotidiana dei soldati francesi e tedeschi. Numerosi documenti (mappe, manifesti, acquerelli) evocano la Grande Guerra nella zona.

Ingresso gratuito nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio 2025.

Espanol :

Situado en un pueblo del frente interno, este museo presenta colecciones de armas, equipos y objetos de la vida cotidiana de los soldados franceses y alemanes. Numerosos documentos (mapas, carteles, acuarelas) evocan la Gran Guerra en la zona.

Entrada gratuita en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio 2025.

