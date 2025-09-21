JEP 2025 Ouverture exceptionnelle du Chalet des Roses Chalet des Roses Vichy

JEP 2025 Ouverture exceptionnelle du Chalet des Roses

Chalet des Roses 101 boulevard des Etat-Unis Vichy Allier

Début : Dimanche 2025-09-21 11:30:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

2025-09-21

À l’occasion des JEP 2025, découvrez le Chalet des Roses à Vichy lors d’une visite-conférence intimiste menée par sa propriétaire, le Prof. Anne-Flore Maman Larraufie. Sur réservation uniquement.

Chalet des Roses 101 boulevard des Etat-Unis Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 01 02 13 chaletdesroses@semioconsult.com

English :

On the occasion of JEP 2025, discover the Chalet des Roses in Vichy during an intimate conference tour led by its owner, Prof. Anne-Flore Maman Larraufie. By reservation only.

German :

Entdecken Sie anlässlich der JEP 2025 das Chalet des Roses in Vichy bei einer intimen Führung mit der Besitzerin Prof. Anne-Flore Maman Larraufie. Nur nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

In occasione del JEP 2025, scoprite lo Chalet des Roses a Vichy durante un’intima visita guidata dalla proprietaria, la prof.ssa Anne-Flore Maman Larraufie. Solo su prenotazione.

Espanol :

Para el PEC 2025, descubra el Chalet des Roses en Vichy durante una visita íntima a la conferencia dirigida por su propietaria, la profesora Anne-Flore Maman Larraufie. Sólo con reserva previa.

