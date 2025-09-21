JEP 2025 PARAZA VILLAGE VITICOLE Paraza
Rue de la mairie Paraza Aude
Début : 2025-09-21 10:30:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-21
Paraza s’expose !
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir cette exposition inédite retraçant ses transformations architecturales liées à la culture de la vigne, l’éménagement de ses rues et ses traditions locales.
L’exposition vise à s’interroger sur l’avenir de la viticulture dans les villages audois, à l’image de Paraza.
Rue de la mairie Paraza 11200 Aude Occitanie +33 4 68 43 24 00 mairie.de.paraza@wanadoo.fr
English :
Paraza on show!
On the occasion of the European Heritage Days, come and discover this unique exhibition retracing the architectural transformations linked to vine-growing, the layout of its streets and its local traditions.
The exhibition aims to raise questions about the future of winegrowing in Aude villages, such as Paraza.
German :
Paraza stellt sich aus!
Entdecken Sie anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes diese einzigartige Ausstellung, die seine architektonischen Veränderungen im Zusammenhang mit dem Weinanbau, die Gestaltung seiner Straßen und seine lokalen Traditionen nachzeichnet.
Die Ausstellung soll die Zukunft des Weinanbaus in den Dörfern des Audois am Beispiel von Paraza hinterfragen.
Italiano :
Paraza in mostra!
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, venite a scoprire questa mostra unica nel suo genere che ripercorre le trasformazioni architettoniche legate alla viticoltura, l’assetto delle sue strade e le sue tradizioni locali.
La mostra si propone di far riflettere sul futuro della viticoltura nei villaggi dell’Aude, come Paraza.
Espanol :
Paraza en exposición
Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, venga a descubrir esta exposición única que recorre las transformaciones arquitectónicas vinculadas a la viticultura, el trazado de sus calles y sus tradiciones locales.
La exposición pretende plantear interrogantes sobre el futuro de la viticultura en los pueblos del Aude, como Paraza.
