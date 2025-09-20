JEP 2025 PARC DE CLUNY Limoux
Les Guinguettes Solid’Air.
Profitez d’une pause musicale à l’ombre d’arbres centenaires.
31 avenue Oscar Rouge Limoux 11300 Aude Occitanie
English :
Les Guinguettes Solid?Air.
Enjoy a musical break in the shade of century-old trees.
German :
Die Guinguettes Solid?Air.
Genießen Sie eine musikalische Pause im Schatten hundertjähriger Bäume.
Italiano :
Les Guinguettes Solid?Air.
Godetevi una pausa musicale all’ombra di alberi secolari.
Espanol :
Les Guinguettes Solid?Air.
Disfrute de una pausa musical a la sombra de árboles centenarios.
