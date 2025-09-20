JEP 2025 PARC DE CLUNY Limoux

JEP 2025 PARC DE CLUNY Limoux samedi 20 septembre 2025.

31 avenue Oscar Rouge Limoux Aude

Début : 2025-09-20 18:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Les Guinguettes Solid’Air.

Profitez d’une pause musicale à l’ombre d’arbres centenaires.

English :

Les Guinguettes Solid?Air.

Enjoy a musical break in the shade of century-old trees.

German :

Die Guinguettes Solid?Air.

Genießen Sie eine musikalische Pause im Schatten hundertjähriger Bäume.

Italiano :

Les Guinguettes Solid?Air.

Godetevi una pausa musicale all’ombra di alberi secolari.

Espanol :

Les Guinguettes Solid?Air.

Disfrute de una pausa musical a la sombra de árboles centenarios.

