JEP 2025 PARC DE CLUNY Limoux

31 avenue Oscar Rouge Limoux Aude

Début : 2025-09-20 18:00:00
fin : 2025-09-20

2025-09-20

Les Guinguettes Solid’Air.
Profitez d’une pause musicale à l’ombre d’arbres centenaires.
31 avenue Oscar Rouge Limoux 11300 Aude Occitanie  

English :

Les Guinguettes Solid?Air.
Enjoy a musical break in the shade of century-old trees.

German :

Die Guinguettes Solid?Air.
Genießen Sie eine musikalische Pause im Schatten hundertjähriger Bäume.

Italiano :

Les Guinguettes Solid?Air.
Godetevi una pausa musicale all’ombra di alberi secolari.

Espanol :

Les Guinguettes Solid?Air.
Disfrute de una pausa musical a la sombra de árboles centenarios.

