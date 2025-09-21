JEP 2025 PARC DE CLUNY Limoux

Concert au profit de la rénovation de l’église de la Miséricorde

Kiosque 1900 Chorale Les Polissons

Si mauvais temps rendez-vous au cinéma l’Elysée

Profitez d’une pause musicale à l’ombre d’arbres centenaires

English :

Concert to benefit the renovation of the Misericorde church

Kiosque 1900 Chorale Les Polissons

In case of bad weather, go to the Elysée cinema

Enjoy a musical break in the shade of century-old trees

German :

Konzert zugunsten der Renovierung der Kirche der Barmherzigkeit

Kiosk 1900 Chor Les Polissons

Bei schlechtem Wetter gehen Sie ins Kino l’Elysée

Genießen Sie eine musikalische Pause im Schatten hundertjähriger Bäume

Italiano :

Concerto a favore della ristrutturazione della chiesa di Miséricorde

Chiosco 1900 Corale Les Polissons

Se il tempo è brutto, andate al cinema Elysée

Una pausa musicale all’ombra di alberi secolari

Espanol :

Concierto a beneficio de la renovación de la iglesia de Miséricorde

Kiosco 1900 Coral Les Polissons

Si hace mal tiempo, vaya al cine del Elíseo

Disfrute de una pausa musical a la sombra de árboles centenarios

