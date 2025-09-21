JEP 2025 PARC DE CLUNY Limoux
JEP 2025 PARC DE CLUNY Limoux dimanche 21 septembre 2025.
JEP 2025 PARC DE CLUNY
31 Av. Oscar Rouge Limoux Aude
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 18:00:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Concert au profit de la rénovation de l’église de la Miséricorde
Kiosque 1900 Chorale Les Polissons
Si mauvais temps rendez-vous au cinéma l’Elysée
Profitez d’une pause musicale à l’ombre d’arbres centenaires
31 Av. Oscar Rouge Limoux 11300 Aude Occitanie
English :
Concert to benefit the renovation of the Misericorde church
Kiosque 1900 Chorale Les Polissons
In case of bad weather, go to the Elysée cinema
Enjoy a musical break in the shade of century-old trees
German :
Konzert zugunsten der Renovierung der Kirche der Barmherzigkeit
Kiosk 1900 Chor Les Polissons
Bei schlechtem Wetter gehen Sie ins Kino l’Elysée
Genießen Sie eine musikalische Pause im Schatten hundertjähriger Bäume
Italiano :
Concerto a favore della ristrutturazione della chiesa di Miséricorde
Chiosco 1900 Corale Les Polissons
Se il tempo è brutto, andate al cinema Elysée
Una pausa musicale all’ombra di alberi secolari
Espanol :
Concierto a beneficio de la renovación de la iglesia de Miséricorde
Kiosco 1900 Coral Les Polissons
Si hace mal tiempo, vaya al cine del Elíseo
Disfrute de una pausa musical a la sombra de árboles centenarios
L’événement JEP 2025 PARC DE CLUNY Limoux a été mis à jour le 2025-09-11 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Limouxin