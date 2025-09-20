JEP 2025 Patrimoine Aechitectural Le Bourg Lormes

Le Bourg Ici Morvan et Chapelle de Vieux Château Lormes Nièvre

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-20

Samedi 20, de 10h à 17h, accueil à Ici Morvan au 15, rue des Moulins divers stands (Fondation du Patrimoine, Association de Sauvegarde du Patrimoine de Lormes, Municipalité de Lormes, Make ici Morvan). A 12h, lancement officiel de la souscription pour les travaux de la chapelle du Vieux Château, autour d’un pot amical.

Dimanche 21, de 10h à 12h et de 14h à 17h Ouverture de la Chapelle du Vieux Château, où se tiendra une exposition expliquant l’ensemble des travaux à effectuer pour la sauvegarde et l’avenir de ce lieu emblématique de Lormes.

A noter du 13 septembre au 11 octobre La Galerie l’Etoile (72 rue Paul Barreau) accueille une exposition de tableaux d’artistes lormois contemporains, au sein desquels une place sera faite aux aquarelles de Jean Deroubaix. Durant cette période, les oeuvres seront en vente au profit des travaux de la Chapelle du Vieux Château. .

Le Bourg Ici Morvan et Chapelle de Vieux Château Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 31 61 contact@lormes.fr

