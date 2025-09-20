JEP 2025 Patrimoine architectural au Fablab Espace Boris-Vian Montluçon
JEP 2025 Patrimoine architectural au Fablab Espace Boris-Vian Montluçon samedi 20 septembre 2025.
JEP 2025 Patrimoine architectural au Fablab
Espace Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Début : 2025-09-20 15:00:00
fin : 2025-09-20 17:00:00
2025-09-20
Présentation du travail réalisé par les maxi makers concernant une maison de l’architecte montluçonnais Pierre Diot. Tout public. Pas d’inscription.
Espace Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45
English :
Presentation of the maxi makers’ work on a house by Montluçonnais architect Pierre Diot. Open to all. No registration required.
German :
Präsentation der von den Maxi Makers durchgeführten Arbeiten zu einem Haus des Architekten Pierre Diot aus Montluçonnais. Für die gesamte Öffentlichkeit zugänglich. Keine Anmeldung erforderlich.
Italiano :
Presentazione del lavoro svolto dai maxi maker su una casa dell’architetto montalese Pierre Diot. Aperto al pubblico. Non è richiesta l’iscrizione.
Espanol :
Presentación del trabajo realizado por los maxistas en una casa del arquitecto montluçonnais Pierre Diot. Abierto al público en general. No es necesario inscribirse.
