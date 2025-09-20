JEP 2025 Penne d’Agenais jour 1 Penne-d’Agenais
JEP 2025 Penne d’Agenais jour 1 Penne-d’Agenais samedi 20 septembre 2025.
JEP 2025 Penne d’Agenais jour 1
Le bourg Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la ville de Penne d’Agenais vous propose plusieurs animations gratuites et sans réservation.
Au programme
– 10h30/12h 14h30/16h Visites contées (Bourg Médiéval)
– 10-19h Reconstitution d’un camp médiéval (Plateau Saint-Michel)
– 10h-19h Exposition archéologique sur Penne d’Agenais (Hôtel de ville)
– 17h30 Conférence sur le patrimoine archéologique de Penne d’Agenais par Jean-François Garnier (Archéologue) (Hôtel de Ville) .
Le bourg Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 25 25
English : JEP 2025 Penne d’Agenais jour 1
To mark the European Heritage Days, the town of Penne d’Agenais is offering a number of free events without booking.
German : JEP 2025 Penne d’Agenais jour 1
Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes bietet Ihnen die Stadt Penne d’Agenais mehrere kostenlose und nicht reservierungspflichtige Veranstaltungen an.
Italiano :
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, la città di Penne d’Agenais propone una serie di eventi gratuiti, senza necessità di prenotazione.
Espanol : JEP 2025 Penne d’Agenais jour 1
Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la ciudad de Penne d’Agenais ofrece una serie de actos gratuitos, sin necesidad de reservar.
