JEP 2025 Penne d’Agenais jour 1 Penne-d’Agenais

JEP 2025 Penne d’Agenais jour 1 Penne-d’Agenais samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 Penne d’Agenais jour 1

Le bourg Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la ville de Penne d’Agenais vous propose plusieurs animations gratuites et sans réservation.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la ville de Penne d’Agenais vous propose plusieurs animations gratuites et sans réservation.

Au programme

– 10h30/12h 14h30/16h Visites contées (Bourg Médiéval)

– 10-19h Reconstitution d’un camp médiéval (Plateau Saint-Michel)

– 10h-19h Exposition archéologique sur Penne d’Agenais (Hôtel de ville)

– 17h30 Conférence sur le patrimoine archéologique de Penne d’Agenais par Jean-François Garnier (Archéologue) (Hôtel de Ville) .

Le bourg Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 25 25

English : JEP 2025 Penne d’Agenais jour 1

To mark the European Heritage Days, the town of Penne d’Agenais is offering a number of free events without booking.

German : JEP 2025 Penne d’Agenais jour 1

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes bietet Ihnen die Stadt Penne d’Agenais mehrere kostenlose und nicht reservierungspflichtige Veranstaltungen an.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, la città di Penne d’Agenais propone una serie di eventi gratuiti, senza necessità di prenotazione.

Espanol : JEP 2025 Penne d’Agenais jour 1

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la ciudad de Penne d’Agenais ofrece una serie de actos gratuitos, sin necesidad de reservar.

L’événement JEP 2025 Penne d’Agenais jour 1 Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2025-09-04 par OT Fumel Vallée du Lot