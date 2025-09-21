JEP 2025 PLONGÉE DANS L’HISTOIRE DE PUICHÉRIC Puichéric

JEP 2025 PLONGÉE DANS L’HISTOIRE DE PUICHÉRIC Puichéric dimanche 21 septembre 2025.

JEP 2025 PLONGÉE DANS L’HISTOIRE DE PUICHÉRIC

Rue de l’Église Puichéric Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 17:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Conférence Plongée dans l’histoire de Puichéric et de son église

Au fil de cette conférence, laissez-vous guider à travers plusieurs pages de l’histoire de Puichéric et de son église, emblème du patrimoine local. Une occasion unique de mieux comprendre l’évolution du village et de son édifice religieux à travers les siècles.

.

Rue de l’Église Puichéric 11700 Aude Occitanie +33 4 68 27 89 89

English :

Conference: Diving into the history of Puichéric and its church

This lecture will take you through several pages of the history of Puichéric and its church, an emblem of local heritage. A unique opportunity to better understand the evolution of the village and its religious building over the centuries.

German :

Vortrag: Eintauchen in die Geschichte von Puichéric und seiner Kirche

Lassen Sie sich im Laufe dieses Vortrags durch mehrere Seiten der Geschichte von Puichéric und seiner Kirche, dem Wahrzeichen des lokalen Kulturerbes, führen. Eine einzigartige Gelegenheit, die Entwicklung des Dorfes und seines religiösen Gebäudes im Laufe der Jahrhunderte besser zu verstehen.

Italiano :

Conferenza: Un tuffo nella storia di Puichéric e della sua chiesa

Questa conferenza vi condurrà in un viaggio attraverso la storia di Puichéric e della sua chiesa, emblema del patrimonio locale. Un’occasione unica per comprendere meglio l’evoluzione del villaggio e del suo edificio religioso nel corso dei secoli.

Espanol :

Conferencia: Sumergirse en la historia de Puichéric y su iglesia

Esta conferencia le llevará a recorrer la historia de Puichéric y de su iglesia, emblema del patrimonio local. Una oportunidad única para comprender mejor la evolución del pueblo y de su edificio religioso a lo largo de los siglos.

L’événement JEP 2025 PLONGÉE DANS L’HISTOIRE DE PUICHÉRIC Puichéric a été mis à jour le 2025-08-27 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Grand Carcassonne Tourisme