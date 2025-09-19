JEP 2025 / Plougonven Église Saint-Yves Plougonven

JEP 2025 / Plougonven 19 et 20 septembre Église Saint-Yves Finistère

Gratuit pour le fest-noz et concert Denez Prigent 10€ mais gratuit pour les moins de 12 ans

Début : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T23:30:00

Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T23:30:00

Fest-noz, concert de Denez Prigent et illumination du calvaire, et réouverture de l’église après quelques années de travaux.

Église Saint-Yves Veen Fô, 29640 Plougonven, France Plougonven 29640 Finistère Bretagne La chapelle funéraire offre une ordonnance assez fréquente de petites baies ouvertes dans le mur, au-dessus d’un soubassement. L’édicule se termine par deux pignons dont les gâbles sont ornés de crochets et s’amortissent sur des animaux. L’église est un édifice de la fin du 15e et du début du XVIe siècle. Le clocher et le portail latéral sont les parties les plus intéressantes.

Mairie de Plougonven