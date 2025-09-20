JEP 2025 PONTUS DE LA GARDIE, UN ENFANT DU MINERVOIS AU DESTIN EUROPÉEN Caunes-Minervois

JEP 2025 PONTUS DE LA GARDIE, UN ENFANT DU MINERVOIS AU DESTIN EUROPÉEN

3 bis rue de la Charité Caunes-Minervois Aude

Début : 2025-09-20 16:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Spectacle Pontus de la Gardie, un enfant du Minervois au destin européen

Avec Jonas, conteur de patrimoine, découvrez le destin méconnu mais exceptionnel de Pontus de la Gardie, enfant du Minervois devenu figure marquante de l’Europe du XVIe?siècle.

Entre langues et époques, laissez-vous emporter par l’histoire incarnée d’un homme qui façonna son destin par ses voyages et ses alliances.

Exposition de photos et peintures dans cette ancienne bâtisse du village natal de Pontus de la Gardie

Rencontre et échanges avec les artistes

Une immersion historique et artistique au cœur du Minervois.

Gratuit. Réservation obligatoire. Places limitées à 25 par représentation.

3 bis rue de la Charité Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 6 13 51 66 46 aurore-jonas@outlook.com

English :

Show ? Pontus de la Gardie, a Minervois child with a European destiny

With heritage storyteller Jonas, discover the little-known but exceptional destiny of Pontus de la Gardie, a child of the Minervois who became a key figure in 16th-century Europe.

Between languages and eras, let yourself be carried away by the story of a man who shaped his destiny through his travels and alliances.

Exhibition of photos and paintings in this old building in Pontus de la Gardie’s native village

Meet and chat with the artists

Historical and artistic immersion in the heart of the Minervois region.

Free admission. Reservations required. Seating limited to 25 per performance.

German :

Aufführung ? Pontus de la Gardie, ein Kind aus dem Minervois mit europäischem Schicksal

Entdecken Sie mit Jonas, einem Geschichtenerzähler, das unbekannte, aber außergewöhnliche Schicksal von Pontus de la Gardie, einem Kind aus dem Minervois, das im Europa des 16. Jahrhunderts zu einer bedeutenden Persönlichkeit wurde.

Jahrhunderts. Lassen Sie sich zwischen Sprachen und Epochen von der Geschichte eines Mannes mitreißen, der sein Schicksal durch seine Reisen und Bündnisse gestaltete.

Ausstellung von Fotos und Gemälden in diesem alten Gebäude im Heimatdorf von Pontus de la Gardie

Treffen und Austausch mit den Künstlern

Ein historisches und künstlerisches Eintauchen in das Herz des Minervois.

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Reservierung ist erforderlich. Begrenzte Sitzplätze (25 pro Vorstellung).

Italiano :

Cosa c’è in programma? Pontus de la Gardie, un ragazzo del Minervois con un destino europeo

Unitevi a Jonas, narratore del patrimonio, per scoprire il destino poco conosciuto ma eccezionale di Pontus de la Gardie, un bambino del Minervois che divenne una figura chiave nell’Europa del XVI secolo.

Con un viaggio attraverso le lingue e le epoche, lasciatevi trasportare dalla storia di un uomo che ha plasmato il suo destino attraverso i suoi viaggi e le sue alleanze.

Una mostra di fotografie e dipinti in questo antico edificio del villaggio in cui nacque Pontus de la Gardie

Incontro e chiacchierata con gli artisti

Un’immersione storica e artistica nel cuore del Minervois.

Ingresso libero. Prenotazione obbligatoria. Posti limitati a 25 per spettacolo.

Espanol :

¿Qué hay de nuevo? Pontus de la Gardie, un chico del Minervois con destino europeo

Acompañe a Jonas, cuentacuentos del patrimonio, para descubrir el destino poco conocido pero excepcional de Pontus de la Gardie, un niño del Minervois que se convirtió en una figura clave de la Europa del siglo XVI.

Con un viaje a través de lenguas y épocas, déjese llevar por la historia de un hombre que forjó su destino a través de sus viajes y alianzas.

Una exposición de fotografías y pinturas en este antiguo edificio del pueblo donde nació Pontus de la Gardie

Conozca y charle con los artistas

Inmersión histórica y artística en el corazón del Minervois.

Entrada gratuita. Reserva obligatoria. Plazas limitadas a 25 por espectáculo.

