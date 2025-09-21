JEP 2025 Portes ouvertes à l’école de gendarmerie Caserne Richemont Montluçon

Caserne Richemont 95 avenue Jules Guesde Montluçon Allier

Début : 2025-09-21 09:30:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Scène de crime, motocyclistes, peloton d’intervention et démonstations dynamiques du parcours du combattant…Venez découvrir les coulisses de l’école de gendarmerie, la formation des gendarmes et leur quotidien en unité.

Caserne Richemont 95 avenue Jules Guesde Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 50 03 eg.montluçon@gendarmerie.interieur.gouv.fr

English :

Crime scene, motorcyclists, intervention platoon and dynamic demonstrations of the obstacle course… Come and discover what goes on behind the scenes at the gendarmerie school, how gendarmes are trained and their daily lives in the unit.

German :

Tatort, Motorradfahrer, Einsatzkommando und dynamische Demonstrationen des Parcours du combattant… Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen der Gendarmerieschule, auf die Ausbildung der Gendarmen und ihren Alltag in der Einheit.

Italiano :

Scene del crimine, motociclisti, plotoni d’intervento e dimostrazioni dinamiche del percorso ad ostacoli… Venite a scoprire cosa succede dietro le quinte della scuola di gendarmeria, come vengono addestrati i gendarmi e la loro vita quotidiana nell’unità.

Espanol :

Escenas de crímenes, motoristas, pelotones de intervención y demostraciones dinámicas de la carrera de obstáculos… Venga a descubrir lo que ocurre entre bastidores en la escuela de gendarmería, cómo se forman los gendarmes y su vida cotidiana en la unidad.

