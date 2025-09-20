JEP 2025 Portes ouvertes au tribunal judiciaire Saintes

square du Marechal Foch Saintes Charente-Maritime

2025-09-20 10:00:00

2025-09-20 16:30:00

2025-09-20

A l'occasion des journées du patrimoine, découvrez le Tribunal judiciaire de Saintes et les métiers de la justice.

English :

On the occasion of Heritage Days, discover the Judicial Court of Saintes and the judicial professions.

German :

Entdecken Sie anlässlich der Tage des offenen Denkmals das Gerichtsgebäude von Saintes und die Berufe der Justiz.

Italiano :

Nell'ambito delle Giornate del Patrimonio, scoprite i tribunali di Saintes e la professione legale.

Espanol :

En el marco de las Jornadas del Patrimonio, descubra el Palacio de Justicia de Saintes y la profesión de abogado.

