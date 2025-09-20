JEP 2025 Pour voir autrement la Ville-Gozet Place Jean Dormoy Montluçon

JEP 2025 Pour voir autrement la Ville-Gozet

Place Jean Dormoy Parvis Eglise Saint-Paul Montluçon Allier

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20 16:30:00

2025-09-20 2025-09-21

Une visite dans l’histoire de ce quartier populaire et industriel pour le comprendre et l’apprécier à travers ses bouleversements urbains la Ville-Gozet.

Place Jean Dormoy Parvis Eglise Saint-Paul Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 02 31 79 89 mission-patrimoine@mairie-montlucon.fr

English :

A visit to the history of this working-class, industrial district to understand and appreciate it through its urban upheavals: the Ville-Gozet.

German :

Ein Besuch in der Geschichte dieses populären und industriellen Viertels, um es anhand seiner städtebaulichen Umwälzungen zu verstehen und zu würdigen: die Ville-Gozet.

Italiano :

Fate un giro nella storia di questo quartiere industriale e operaio per comprenderlo e apprezzarlo attraverso i suoi sconvolgimenti urbani: la Ville-Gozet.

Espanol :

Haga un recorrido por la historia de este barrio obrero e industrial para comprenderlo y apreciarlo a través de sus convulsiones urbanas: la Ville-Gozet.

