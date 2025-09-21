JEP 2025 Promenade historique dans Crevant Rue Frédéric Joliot Curie Domérat

JEP 2025 Promenade historique dans Crevant Rue Frédéric Joliot Curie Domérat dimanche 21 septembre 2025.

JEP 2025 Promenade historique dans Crevant

Rue Frédéric Joliot Curie Place de Crevant Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 15:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Venez découvrir le village de Crevant, niché dans un creux et alimenté par la rivière du Bartillat. Autrefois viticole, Crevant est une ville qui regorge d’histoires.

.

Rue Frédéric Joliot Curie Place de Crevant Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 64 88 07 culture@domerat.agglo-montluçon.fr

English :

Come and discover the village of Crevant, nestled in a hollow and fed by the Bartillat river. Once a wine-growing village, Crevant is full of history.

German :

Entdecken Sie das Dorf Crevant, das sich in eine Senke schmiegt und vom Fluss Bartillat gespeist wird. Crevant, das früher Weinbau betrieb, ist ein Ort voller Geschichten.

Italiano :

Venite a scoprire il villaggio di Crevant, adagiato in una conca e alimentato dal fiume Bartillat. Un tempo villaggio di viticoltori, Crevant è ricco di storia.

Espanol :

Venga a descubrir el pueblo de Crevant, enclavado en una hondonada y alimentado por el río Bartillat. Crevant, antaño pueblo vinícola, está lleno de historia.

L’événement JEP 2025 Promenade historique dans Crevant Domérat a été mis à jour le 2025-08-21 par Montluçon Tourisme