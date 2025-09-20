JEP 2025 Promenade historique dans le centre bourg Domérat

Place Bacchus, parvis de l’église Domérat Allier

Début : 2025-09-20 10:30:00

Admirez les différents édifices de la ville ainsi que leur développement et imaginez l’évolution de la vie culturelle de Domérat.

Place Bacchus, parvis de l’église Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 64 88 07 culture@domerat.agglo-montlucon.fr

English :

Admire the town’s different buildings and their development, and imagine the evolution of Domérat’s cultural life.

German :

Bewundern Sie die verschiedenen Gebäude der Stadt sowie ihre Entwicklung und stellen Sie sich vor, wie sich das kulturelle Leben in Domérat entwickelt hat.

Italiano :

Ammirate i vari edifici della città e il loro sviluppo e immaginate l’evoluzione della vita culturale di Domérat.

Espanol :

Admire los distintos edificios de la ciudad y su desarrollo, e imagine la evolución de la vida cultural de Domérat.

