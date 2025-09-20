JEP 2025 Promenade historique de Givrette Rue de Givrette Domérat

Rue de Givrette Rue Emile Zola Domérat Allier

Début : 2025-09-20 16:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-20 2025-09-21

Le temps d’une visite, découvrez Givrette, seul quartier de Domérat à avoir été une commune à part entière.

Rue de Givrette Rue Emile Zola Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 64 88 07 culture@domerat.agglo-montluçon.fr

English :

Take a tour of Givrette, the only district in Domérat to have been a commune in its own right.

German :

Entdecken Sie bei einem Rundgang Givrette, den einzigen Stadtteil von Domérat, der einst eine eigene Gemeinde war.

Italiano :

Visitate Givrette, l’unica parte di Domérat ad essere stata un comune a sé stante.

Espanol :

Visite Givrette, la única parte de Domérat que ha sido municipio por derecho propio.

